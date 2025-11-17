人気グループ・Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１６日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムで「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとうちあげ花火２０２５」を開催した。昨年４月に続いて開催は２回目。１万３０００発の打ち上げ花火と全３０曲の音楽の融合を約３万人のファンとともに楽しんだ。晩秋の夜空で花火と音楽が美しく調和した。夕闇迫る舞台に浴衣姿の２人が降臨。７曲の歌唱に加え、１２月２４日発売の最新アルバム「ＳＴＡＲＲＩＮＧ