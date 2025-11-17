俳優の篠原涼子（５２）が日本テレビ系１月期新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」で主演を務めることが１６日、分かった。初の刑務官役で、前代未聞の脱獄劇に挑む。篠原が同局系の連続ドラマで主演を務めるのは「ハケンの品格」の続編（２０２０年）以来約６年ぶり。今作は完全オリジナルストーリーで、舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所となる。篠原