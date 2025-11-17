＜バターフィールド・バミューダ選手権最終日◇16日◇ポートロイヤルGC（バミューダ諸島）◇6828ヤード・パー71＞米国男子ツアーの最終ラウンドが終了した。優勝争いを演じた金谷拓実と星野陸也だが、ともにスコアを伸ばせず、ツアー初Vはならなかった。〈連続写真〉金谷拓実は“超”フックグリップ&地面反力で飛ばす！金谷は首位と1打差でスタート。前半はイーブンでしのいだが、後半13番から連続ボギーを喫した。最終18番