女優の吉瀬美智子（50）が16日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。ドラマ共演をキッカケに意気投合した後輩女優が明かされた。オープニングトーク後、MCの井桁弘恵が「吉瀬さんの素顔を良く知るこの方にお話を聞きました」とVTRを振った。VTRでは「みっちゃーん」と笑顔で親しく呼びかけたのは野呂佳代だった。野呂との関係については「ドラマで共演し意気投合。プライベートでも仲