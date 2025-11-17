女優の篠原涼子（52）が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（日曜後10・30）に主演し、初の刑務官役に挑む。舞台は拘置所。強盗殺人罪で起訴されたある男と出会ったことで規律正しく真面目な生き方が崩れ、男と脱獄に向けて共謀する。海外で実際に起きた事件に着想を得たオリジナル作。「規律の番人である刑務官が、囚人を脱獄させる」という設定に、篠原も衝撃を受けると同時