King＆Princeが16日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで大型イベント「King＆Princeとうちあげ花火」を開いた。新アルバム「STARRING」のリード曲「Theater」などのキンプリの曲と、1万3000発の花火がシンクロしながら夜空を彩り、3万人の笑顔を照らした。昨年、デビュー5周年の締めくくりとして初開催。2年連続の開催となり、永瀬廉（26）は「毎年やりたいと話していた。うれしい気持ちでいっぱい」と喜んだ。冬が近づくタイミン