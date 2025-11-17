女優の吉瀬美智子（50）が16日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。常に自前のメイクで収録に臨んでいる理由を明かした。冒頭、MCの井桁弘恵からメイクについて「今日はご自前?」と触れられると「今日っていうか、ずっと自前なんですよ。基本的に」とメイクさんにしてもらうことがあまりないとした。これに井桁は「えっ!?」とびっくり。山崎育三郎も驚きつつ「ドラマの時もですか?」