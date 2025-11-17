女優篠原涼子（52）が日本テレビ系1月期連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（日曜午後10時半）で主演することが16日、分かった。日テレ連ドラの主演は、20年「ハケンの品格」続編以来、約6年ぶり。初の刑務官役で前代未聞の脱獄劇に挑む。舞台は未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。強盗殺人の罪で起訴された殺人犯と、事件を捜査する刑事との出会いから物語は動き、脱