King¡õPrince¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖKing¡õPrince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤Î¼Â»Ü¡£Á°Æü15Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó6Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¢®¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö¡Ø¹ÈÇò·è¤Þ¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢±ÊÀ¥Î÷