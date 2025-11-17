King＆Princeが16日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで「King＆Princeとうちあげ花火2025」を開催し、前日15日との2日間で集まったファン6万人を動員した。以下は本番前の囲み取材一問一答。◇◇◇−うわさによると1日目、泣かれた方がいるらしいが永瀬情報が早い。〓橋僕です（笑い）。このイベントで本当にすてきだなと思うのが、自分たちじゃなくて花火が主役。たくさんのティアラと一緒に同じ方向を向い