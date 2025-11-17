King＆Princeが16日、千葉・ZOZOマリンスタジアムで「King＆Princeとうちあげ花火2025」を開催し、前日との2日間で集まったファン6万人を動員した。以下は本番前の囲み取材一問一答。◇◇◇−2年連続2度目の開催、心境は永瀬何よりも、花火というという嫌いな方がいないようなイベントをファンの方々と冬のこの時期にやれることもすごくうれしいですし、我々も「毎年やりたいね」と話しているくらい。今年も開