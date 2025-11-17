King¡õPrince¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ÖKing¡õPrince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¡£Á°Æü¤È¤Î2Æü´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó6Ëü¿Í¤È¡¢µ¨Àá³°¤ì¤À¤«¤é¤³¤½µ­²±¤Ë»Ä¤ë¡¢Ç»Ì©¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¡£È©´¨¤µ¤¬Áý¤¹Í¼Êë¤ì»þ¡¢Íá°á»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö´¨¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©²¶¤é¸«¤Æ²¹¤Þ¤ëÅª¤Ê¥¢¥ì¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¢®¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó3Ëü¿Í¤È¤Î¡È²Ö²Ð¥Ç¡¼¥È¡É¤Î¤¿¤á¡¢È±¤ò¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¤¹