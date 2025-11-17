Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅが１６日、千葉・ＺＯＺＯマリンスタジアムで「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅとうちあげ花火２０２５」を開催。１万３０００発の花火が冬の夜空を彩った。２人はおそろいの浴衣姿で登場。茶髪のニューヘア姿を披露した郄橋海人（２６）は「すごいですよ、冬に花火ですよ！俺たちと一緒に冬の最高の思い出作れますか！」とぶち上げ、永瀬廉（２６）は昨年に続く２度目の開催に「うれしい気持ちでいっぱ