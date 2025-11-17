女優の篠原涼子（５２）が、来年１月期の日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（後１０時半）に主演することが１６日、分かった。未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所が舞台。鈴木亜希乃プロデューサーによると「約３年前に『真面目で優秀な女性刑務官が、男性受刑者を脱獄させて一緒に逃げた』という、米国で実際に起きた（事件の）ニュースを見て衝撃を