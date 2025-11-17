King ¡õ Prince¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤Î²»³Ú¤È²Ö²Ð¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¡Ù¤¬16Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£15Æü¤Î¸ø±é¤È¹ç¤ï¤»¡¢Ìó6Ëü¿Í¤Î¡ÈTiara¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö²Ð¤È¤È¤â¤Ë³Ú¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÛÍá°á»Ñ¤¬±Ç¤¨¤ë!!¡Ä¤¦¤Á¤¢¤²²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í¡õ±ÊÀ¥Î÷¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖKing ¡õ Prince¤È¤¦¤Á¤¢¤²²Ö