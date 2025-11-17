インドの首都・ニューデリーで10日に起きた車の爆発事件をめぐり、捜査当局は16日、死亡した実行犯の共犯者としてカシミール地方在住の男を逮捕したと発表しました。インドの捜査当局は16日、ニューデリーで10日に起きた爆発事件に関連し、北部のジャム・カシミール在住の男を逮捕したと発表しました。この事件は10日、世界遺産レッド・フォート近くで車が爆発したもので、地元メディアによりますと13人が死亡しました。当局はテロ