デザイナー 津村耕佑が教鞭を執る武蔵野美術大学空間演出デザイン学科の津村ゼミが、複合型ファッションイベント「セメントモメント」を11月30日に新宿歌舞伎町の王城ビルで開催する。事前予約チケットは1600円で、当日券は2000円（いずれも1ドリンク別）。 【画像をもっと見る】 イベント名の「セメントモメント」は、無機質で強度のあるセメント（cement）と、今この瞬間に生まれる表現や感情を表すモメント（moment）を掛け