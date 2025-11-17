巨人、日本ハムなどでプレーした村田透投手（４０）が今季限りで現役引退することが１６日、分かった。ウィンターリーグを含め計８か国でプレーした右腕はスポーツ報知の取材に「３年でクビになって、その後１５年。周りの支えがなければ４０歳までやれなかった。感謝しかないです」とコメントした。今後は古巣・日本ハムのスカウトに転身する。村田は０７年大学・社会人ドラフト１巡目で大体大から巨人に入団。１軍登板がない