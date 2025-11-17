ボートレース福岡の「ばんえい十勝杯」は１６日、予選２日目が行われた。栄田将彦（４６＝山口）は４Ｒ、６枠で３着。ここまで３、２、３着と手堅い走りで予選を折り返す。「レース足が良くて、しっかり押している感じがある。伸びも出て行くようなことはないけど、悪くない」と相棒の５１号機に合格点をつける。屈指のスタート巧者でも知られるが、前期Ｆ２による６０日休みの大きな足かせを抱えての参戦。「Ｆを切ると（出