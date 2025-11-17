ボートレース住之江の「２０２５サザンカップ」は１６日、４日間の予選を終了。準優勝戦に進出するベスト１８が決定した。竹間隆晟（２４＝大阪）は予選ラストの４日目８Ｒでイン逃げ快勝。４位で予選を突破した。５１号機は３日目に新ペラ交換も舟足は快調。「伸びは人並みだけど、出足は納得のレベル。ターン回りも悪くない」と自信をのぞかせる。当地前回戦となるお盆のオール大阪は、準優３着で敗退。「追い風ではスター