東京・羽村市で16日、男性をひき逃げして死亡させた疑いで76歳の女が逮捕されました。長谷川裕美容疑者（76）は午前8時半ごろ、羽村市栄町の交差点でバイクを運転していたペルー国籍のニシイ・オノ・アルド・デービッドさん（57）を車ではねてそのまま立ち去り死亡させた疑いが持たれています。長谷川容疑者は容疑を認めているということです