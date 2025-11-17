ドジャースからFAの「キケ」ことE・ヘルナンデスが左肘筋肉修復の手術を受け、プエルトリコ代表として出場予定だった来年3月のWBCを欠場すると自身のSNSで明らかにした。同国代表で過去2大会に連続出場。「リハビリの影響でプエルトリコのユニホームに袖を通すための準備が間に合わない」と説明した。今季は左肘痛で2度の負傷者リスト入りがあって93試合で打率・203、10本塁打、35打点。短期決戦に強く、2連覇したワールドシ