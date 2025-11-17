ドジャースの山本はこの日、SNSで愛犬の名前を公表。以前、動物保護シェルターから引き取ったオスだと明かしていたが「僕の愛犬のカルロスです！8月で、我が家に来て1年がたちました散歩、昼寝、ご飯が大好きです」、「CarlosYamamoto！！」などとつづった。昨春キャンプでは大谷の愛犬デコピンとも遊ぶ姿があり「友達はデコピン」とのハッシュタグも付けた。