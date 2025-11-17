カブスが西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す今井の争奪戦に参戦する可能性が浮上した。大リーグ公式サイトが13日閉幕したGM会議でジェド・ホイヤー編成本部長が今オフ補強について「国際市場で獲得可能な選手を探す計画」と語ったと紹介。具体名は明言しなかったが、「優秀な日本選手が米国に来る。優秀な米国選手も何人か戻ってくる。これらの市場で積極的に活動していくつもり」と語っており、同サイトは
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 3. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 4. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 5. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 6. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 7. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 8. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 9. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 10. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 1. 60歳超? 名物立ちんぼの凄絶人生
- 2. 40代女性歌手 腹など切られ重傷
- 3. 首相は踏み越えてしまったと指摘
- 4. 【速報】被害女性はライブハウスの出演者か 女性刺され大ケガ、男が逃走 東京・赤坂
- 5. 尖閣諸島の領海に中国船４隻が侵入、１０月１５日以来…いずれも砲を搭載
- 6. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 7. 中村敬斗にストーカーか 女逮捕
- 8. ポケカ扱う無人店襲い 5人逮捕
- 9. 公園のトイレで母子が並んで死亡
- 10. 政府の物価高対策 17兆円規模に
- 1. 安心して付き合える人の見極め方
- 2. 佳子さま売れ 絶妙価格が一因か
- 3. 高市内閣支持69％、不支持16％
- 4. 23歳受刑者「精巣がん」で死亡
- 5. トイレで女児に性的行為→殺害
- 6. 非常用の水 備蓄方法の難しさ
- 7. 王将ナメクジ事件巡り新たな展開
- 8. 高市氏 非核三原則の見直し検討
- 9. 現場責任者 涙ながらの謝罪行脚
- 10. 榛葉氏が突然クイズ 高市氏即答
- 1. 日本行きキャンセル 無料で対応
- 2. 米高額宝くじ「メガミリオンズ」、1500億円の当選くじ1枚がジョージア州で販売
- 3. 82歳米女性 体当たりでクマ撃退
- 4. 日本への渡航自粛 中国の反応は
- 5. 訪日やめた 中国SNSに出始める
- 6. 遺伝子編集ベビーの人体実験か
- 7. 中国への渡航危険 引き上げ提言
- 8. 韓国は「模範的な同盟国」評価
- 9. A・グランデ 乱入男に襲われる
- 10. 韓国と米が「合意」を発表
- 1. 日本は本当の地獄に向かう 騒然
- 2. 経済対策 月2000円前後の補助へ
- 3. 心に余裕がある人の考え方TOP1
- 4. スーパードライ一強時代は終焉か
- 5. 子供をトップエリートサラリーマン（総合商社、戦略コンサル、外資IT、外資投資銀行）にするための逆算子育て戦略…どこまで学歴・英語力を身に着けさせれば正解なのか
- 6. 娘の「お願い」LINE見て凍りつく
- 7. うなぎチェーン本部に苦情殺到か
- 8. 「朝サイゼ」対象店舗が7つに
- 9. 早期退職で自由を手に入れた43歳
- 10. 混乱するよ 新生Suicaにツッコミ
- 1. 迷ったら買い Wi-Fi中継機が便利
- 2. どこに何書いたか分かるノート
- 3. Xiaomi 最大51%オフセール開催
- 4. Radeon RX 9070 XTと9070を試す - GeForce比でも優秀なゲーム性能、価格次第で化ける？
- 5. 「ガンプラ」が動くサービス登場
- 6. M4チップ搭載＆OLEDディスプレイ採用で「Apple史上最薄」に進化した新型「iPad Pro」が登場、iPod nanoよりも薄い
- 7. 高コスパ Ankerの新星イヤホン
- 8. カシオ、彫金師が手掛けた刀の鐔モチーフのMR-G新作「MRG-B2000KT」
- 9. JRPG『ロストオデッセイ』が年末まで無料配信。Xbox One下位互換300本超え記念
- 10. ポケモンGO『ドラゴンウィーク』イベント開始。 色違いサザンドラやレックウザ入手チャンス
- 11. ホーム画面でひと目で天気がわかる！「Yahoo!天気」をウィジェットへ追加する方法：iPhone Tips
- 12. ライカ、Xiaomiと共同開発の「Xiaomi 13 Ultra」発表
- 13. 8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
- 14. 「KOORUI」ディスプレーがお得に
- 15. Google謹製スマホ「Pixel」シリーズの最新モデル「Pixel 4」が発表
- 16. 「Pixel Watch 4」注目の機能
- 17. キンドリルとSCSK、国産メインフレームからIBM製メインフレームへの自動変換ソリューション
- 18. モスバーガー「炭焼き 国産鰻重バーガー」記者発表会 / 傷・汚れに強い布張りオフィスチェア【まとめ記事】
- 19. 出先の靴汚れ、諦めないで！ コレをカバンに入れとけば安心だよ
- 20. 無料で地盤の固さや災害リスクなどの情報を一目で見られる「地盤サポートマップ」
- 1. 大谷 真美子さんにキスしない訳
- 2. 韓国 禁断2度目リプレー検証要求
- 3. 侍J あと1人からHR被弾でドロー
- 4. 日曜朝に悲報飛び込みファン衝撃
- 5. 巨人が今FA先として不人気な理由
- 6. 熱愛報道も1年で関係性に変化か
- 7. これで代表なのか 絶望の11死球
- 8. 真美子さんを侮辱 大谷巡り表現
- 9. 「長嶋茂雄賞」に落合氏が言及
- 10. 大谷WBC出場 監督発言で不透明に
- 1. 同棲中か 芝翫と不倫相手の現在
- 2. 生放送中ブチギレ→そのまま降板
- 3. 北川景子の若者言葉に驚きの声
- 4. 星野源、紅白不出場も納得の理由
- 5. イワクラ 破局で「風俗通える」
- 6. 競馬芸人 「えぐぅwww」な的中！驚きの払い戻し額に「これは夢ではなく現実です」スポニチでも予想中
- 7. 武尊がTKO勝利後、電撃引退表明
- 8. Dream5、9年ぶりに一日限り復活
- 9. 野呂佳代 初出し情報を突然告白
- 10. 残酷な映像です 安住アナが注意
- 1. Number_i炎上 読みが甘かったか
- 2. 口唇口蓋裂 生後3カ月で凄絶手術
- 3. 「寒川」はなんて読む？実は駅名なんです…！
- 4. 大人のおしゃれ 靴下の選び方4点
- 5. 12人目出産時に出生歴でサバ読む
- 6. SNSで人気 デニムの上手な人
- 7. 「アーモンドミルク」の効果
- 8. 夫のスマホに不倫サレ 妻の逆襲
- 9. 生クリーム使わなくてもこんなに美味しくできるの！？あったかコク旨！きのこのクリームスープ
- 10. 寝相が激しすぎる夫婦に驚きの声
- 11. 森永製菓「アイスダース」登場
- 12. 優しいフリして一番ズルい。“自己保身男子”との恋が疲れる理由
- 13. 「あれ？ スマホどこ！？」→【ダイソー】「おしゃれ便利アイテム」で解決！
- 14. コストコの華やか新作スイーツ
- 15. 生理ピーク過ぎて…トイレ真っ赤
- 16. 彼の実家へ結婚挨拶 SNSで話題に
- 17. 食べない理由がない「食べる美容液」ブロッコリー20倍以上の抗酸化フード
- 18. バロックジャパン、新大人ジュエリーブランド開始。SLY乙部がディレクション
- 19. 髪を伸ばしかけの方にオススメ☆ 根元プリンは３つの簡単ヘアアレンジでオシャレ度UP
- 20. 血液型【くまのプーさんのキャラクターだったら？】A型はピグレット、B型はプー！