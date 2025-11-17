「日中共同世論調査」の発表が、中国側の要請で再び延期されたことが分かりました。「日中共同世論調査」は、日本の民間団体「言論NPO」と中国が毎年共同で実施しているもので、2025年は4日に発表される予定でしたが、中国側の意向で17日に延期されていました。「言論NPO」によりますと、中国側から16日、「現状の日中関係の情勢を踏まえた」として、再び延期する通告があったということです。中国は、高市首相の「台湾有事」を巡