きのう、東京・赤坂のライブハウスの前で、女性歌手が男に腹などを刺され重傷を負いました。男は逃走中で、警視庁が行方を追っています。きのう午前10時半ごろ、港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、「黒い帽子の男に女性が刺された」と110番通報がありました。捜査関係者によりますと、40代の女性歌手が左のわき腹を5センチ、右の手のひらを3センチ刃物で刺され重傷です。女性はこのライブハウスに出演する予定で、店