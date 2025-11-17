プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「さっぱりやわらか！豚ヒレ肉のオニオンマリネソテー」 「野菜のスパイス蒸し煮」 「大和芋のトロトロクリームスープ」 の全3品。 豚肉や玉ネギ、大和芋など、巡りを良くし疲労回復に役立つ食材を食べて、日頃の疲れを解消しましょう。【主菜】さっぱりやわらか！豚ヒレ肉のオニオンマリネソテー すりおろし玉ネギでマリネした豚ヒレ肉をソテーに