１６日、初の航行試験を終え、ふ頭に帰還した強襲揚陸艦「四川」。（上海＝新華社配信／張良）【新華社上海11月16日】中国海軍の076型強襲揚陸艦1番艦「四川」が16日午後5時ごろ、3日間の初航行試験を終え、造船所のふ頭に帰還した。今回の試験航行では、動力や電力などのシステム・設備を検証し、所期の効果を上げた。今後の試験は、装備全体建造計画に基づき段階的に行われる。１５日、試験航行中の強襲揚陸艦「四川」。（上