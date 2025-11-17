ATPファイナルズ大会期間：2025年11月9日～2025年11月16日開催地：イタリア トリノコート：ハード（室内）結果：[ハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテン] 2 - 0 [ニール スクプスキ / ジョー サリスベリ] 試合の詳細データはこちら≫ ATPファイナルズ第8日がイタリア トリノで行われ、男子ダブルス決勝で、第2シードのハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッ