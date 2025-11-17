井端弘和監督（５０）率いる侍ジャパンは、第２戦となった「ラグザス侍ジャパンシリーズ」韓国戦（１６日、東京ドーム）を７―７でドロー。１点リードの最終９回にクローザーとしてマウンドに上がった大勢（巨人）が、二死からキム・ジュウォンに同点のソロアーチを許し、白星を逃した。「勝てるゲーム」を土壇場で逃した形の侍指揮官は「第１戦に続き先制点を与えてしまい、いくつか点を取れるところで取れなかったことが、最