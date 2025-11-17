◇W杯欧州予選F組ポルトガル9ー1アルメニア（2025年11月16日ポルトガル・ポルト）サッカーの26年北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選は16日、運命のF組最終節が2試合行われ、FIFAランク5位ポルトガルが同104位アルメニアに9ー1と勝利。MFブルーノ・フェルナンデス（31＝マンチェスターU）とMFジョアン・ネベス（21＝パリSG）の2人がハットトリックを達成するなど活躍。主将のFWクリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナス