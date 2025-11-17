中国政府は日本への留学を慎重に検討するよう呼びかけました。高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に対するさらなる対抗措置とみられます。中国教育省は16日、「日本に滞在する中国人のリスクが高まっている」と主張し、日本への留学を慎重に検討するよう呼びかけました。日本学生支援機構によりますと、昨年度、日本に留学した中国人はおよそ12万3000人で、国・地域別で最も多くなっています。また、日本と中国が毎年実施している