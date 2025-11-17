ノルディックスキー・ジャンプ男子で２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が１６日、ワールドカップ（Ｗ杯）出場に向けて羽田空港から欧州に出発した。男子のエースは「ビッグジャンプをして、（足を前後にして着地する）テレマークを入れて、表彰台に上がりたい」と気持ちを高ぶらせた。今夏のサマーＧＰは、来年２月のミラノ・コルティナ五輪と同じ舞台で行われたプレ大会のラージヒルを制したのを