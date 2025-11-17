◆ラグビー・九州学生リーグ決勝福工大22―12九共大（16日、博多の森陸上競技場）福工大が4年連続32度目の優勝を飾り、全国大学選手権への出場権を手にした。同選手権には4大会連続31回目の出場。福工大は前半5分にトライとゴールを決められて0―7と先制されたものの、17分にCTB時任凛空主将（4年）がトライ。自らゴールも決めて追い付くと、同22分にSH山口輝（4年）のトライ（ゴール成功）で勝ち越すなどして22―7で前半