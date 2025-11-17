野球の「ラグザス侍ジャパンシリーズ」日本―韓国の第２戦（１６日、東京ドーム）は７―７のドローという結果で決着。日本の１点リードで迎えた最終９回二死、キム・ジュウォンが同点のアーチを右中間スタンドに叩き込む形で、今年最後の代表戦は決着した。長らく宿敵・日本に苦杯を舐めさせられてきた韓国からすれば、溜飲が下がるようなゲーム展開。それでも韓国代表のリュ監督は試合後の会見で「今日も四球を出し過ぎてし