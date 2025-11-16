「最近、旦那の様子がおかしい…」と感じたことはありませんか？その不安は、あながち間違っていないかも。そこで今回は、男が不倫しているときに「日常的にする行動」を４つ紹介します。あなたの旦那さんに当てはまっていないかチェックしてみてください。｜帰りが遅い帰宅時間が遅いのは、不倫男の特徴の１つです。残業や接待を口実に、他の女と会っている可能性があります。本当に仕事が忙しいなら、同じ部署で働く同僚たちも状