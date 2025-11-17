2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の追加キャストとして、金澤まい、井上喜久子、鈴代紗弓の出演が発表された。また、潮田渚を演じる渕上舞が“渚と瓜二つ“の蛍役を兼任することも決定し、4名からコメントが到着した。【動画】殺せんせーのナレーションと共に新規カットを披露！『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』特報原作は「週刊少年ジャンプ」にて2012年から2016年まで連載され、コミッ