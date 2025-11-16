「もう終わりにしたい」不倫関係を清算しようと決意しても、彼からの連絡一つで心が揺れてしまう。会えないと苦しいのに、会えばまた好きになる--。頭ではわかっているのに抜け出せない“沼”。実はそこには、共通する３つの「思考のクセ」が潜んでいます。「愛されている証拠」を探してしまう「この前優しかった」「ちゃんと連絡くれた」--そんな小さな出来事にすがってしまう。でもそれは、心が不安で“安心材料”を探しているだ