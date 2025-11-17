16日午後8時ごろ、神奈川県海老名市のアパートで火事があり、男性1人が死亡しました。警察などによりますと、16日午後8時ごろ、海老名市東柏ヶ谷にある2階建てアパートで、近所に住む女性から「爆発音がした。2階の1室から火が見えた。炎は消えた」と、119番通報がありました。燃えたのは2階にある1室で、火はおよそ2時間後に消し止められました。この火事で火元の部屋から男性1人が救出されましたが、搬送先の病院で死亡が確認さ