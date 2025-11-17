◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）プロ入り後初の侍ジャパン入りを果たしたロッテのルーキー・西川史礁（みしょう）外野手は５打数１安打。２安打２打点の前日の同戦に続き、連日の安打をマークした。追加招集ながら存在感を示した。「５番・左翼」で先発出場。２回無死一塁での第１打席は投手強襲の当たりを放って相手の失策を誘い、無死一、二塁とチャンスメイク。１点を追