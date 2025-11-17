◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）２戦連続３番で先発出場した阪神・森下翔太外野手が、「自分の持っている１００パーセントは試合で出せたと思う」と総括した。本職の右翼ではなく、中堅で先発出場。３点を追う４回先頭で、「点を取られた後だったので、流れとしても多く取るのが大事だと思っていた。コンパクトに出塁したいなという思いで入りました」とこの回からマウンド