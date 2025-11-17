◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）１点リードで迎えた９回、抑えの大勢が同点弾を許して７―７の引き分け。１５日は勝利しており、韓国との強化試合を１勝１分けで終えた。来年３月のＷＢＣを見据えて、今回の韓国戦では「ピッチコム」「ピッチクロック」「拡大ベース」を採用した。井端監督は「収穫はある程度、ルールに適応できた。課題はいくつかある。３月までにしっかり準