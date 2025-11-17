牡丹江師範学院で開かれた石人洞遺跡の専門家検討会。（１０月２０日撮影、牡丹江＝新華社記者／謝剣飛）【新華社牡丹江11月16日】中国黒竜江省で発掘が進む先史時代の石人洞遺跡に関する専門家検討会がこのほど、牡丹江市で開かれ、中国社会科学院、吉林大学、山東大学、南京大学などの専門家が、国内でもまれな先史時代の石器原料採掘地、加工場で、出土石製品の量も膨大であることから、重要な考古学的価値があるとの考えを示