「ピッチングニンジャ」の愛称で知られるＭＬＢアナリストのロブ・フリードマン氏が１７日、自身のＸでミゲル・ロハス内野手を「最も印象的なマウンド賞」とたたえた。４月１２日のカブス戦。ロハスは１１点ビハインドの八回からマウンドに上がった。山本由伸投手のグラブを借りて登板し、投球前のしぐさやフォームを“完コピ”。約８９キロのスローボールで打者を打ち取ると大歓声が沸き上がった。右投げのロハスだが、九回