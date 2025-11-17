ボートレース三国の「ヴィーナスシリーズ第１７戦三国プリンセスカップ」は１６日、準優勝戦が行われた。予選トップ通過の高憧四季（２６＝大阪）は準優１２Ｒ、インからコンマ１１の好スタートを決めて先マイ。後続を一気に振り切って１着でゴールを駆け抜け、優勝戦１号艇を手に入れた。「ピット離れも出足も伸びも全部が良かった。乗り心地も良くなっている。スタートも勘通りに行けている」と、まさに万全の状態でファイ