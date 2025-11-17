トリンプの人気シリーズ「天使のブラⓇスリムライン」から、ナイトジャスミンをモチーフにした2025年秋冬の新作が11月5日（水）より全国店舗と公式オンラインストアで発売中♡バストを脇からしっかり寄せてスリムに魅せつつ、ファイバーフィルパッドで自然なボリュームアップも叶えます。大人可愛い刺繍デザインで、ホリデーシーズンのブラ選びにもぴったりです♪ 脇すっきり＆ボ