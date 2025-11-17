ＡＫＢ４８の佐藤綺星（あいり＝２１）が、１ｓｔ写真集（タイトル未定、集英社）を２６年１月２８日に発売することが１６日、分かった。次世代エース・佐藤が待望の初写真集を撮影。シンガポールとインドネシアのビンタン島で撮影され“スマイル天使”というキャッチコピーの通り、ピュアで明るい笑顔が満載のフレッシュな作品に仕上がった。さらに自身初となる水着やランジェリーにも挑戦した。また、ＡＫＢ４８をはじめ数