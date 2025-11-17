17日午前0時14分ごろ、岐阜県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は長野県中部で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岐阜県の高山市です。【各地の震度詳細】■震度1□岐阜県高山市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新た