西武から育成ドラフト２位で指名された神村学園・今岡拓夢内野手（１８）が１５日、鹿児島・薩摩川内市で入団交渉に臨み、支度金３５０万円、年俸２８０万円（金額は推定）で入団を内諾した。今岡は球団を通じ、「ドラフト会議で指名された当初はあまり実感がありませんでしたが、指名あいさつ、内諾を終えてやっと実感が湧いてきて、ワクワクしています。いままでより成長した姿で入寮の日を迎えられるよう、しっかり練習して