◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」日本７―７韓国（１６日・東京ドーム）侍ジャパンのＤｅＮＡ・石上泰輝内野手が代表初安打となる勝ち越し２点適時打を放った。４―４の５回２死満塁、キム・ヨンウの１５０キロ直球を引っ張った。打球は一、二塁間を抜けて三塁走者の牧、二塁走者の西川が生還。石上も送球間に二塁まで進塁し、ベース上で両手を高く突き上げた。「必死にとだけ考えていた。ヒットが出たのは本当に